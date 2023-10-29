"الجبير" يُعبِّر عن شكر السعودية لدعم "بوروندي" لاستضافة السعودية أكسبو 2030 ومونديال 2034

ونقل الوزير الجبير خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بوروندي المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.