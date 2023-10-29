"الجبير" يُعبِّر عن شكر السعودية لدعم "بوروندي" لاستضافة السعودية أكسبو 2030 ومونديال 2034

عبَّر وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير عن شكر وتقدير السعودية لدعم جمهورية بوروندي لملف استضافة السعودية معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترشح السعودية لاستضافة كأس العالم عام 2034.
وتفصيلاً، استقبل رئيس جمهورية بورندي الرئيس إيفاريست ندايشيمي أمس الأحد الوزير "الجبير" عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.
ونقل الوزير الجبير خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بوروندي المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال المدير العام لمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.