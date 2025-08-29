ضربتان أمنيّتان في جازان ونجران تُسقطان مروّجًا ومهرّبًا.. وتضبطان 15.7 كجم من مواد مخدرة

تمكّنت الجهات الأمنية من إحباط محاولتين لترويج وتهريب مواد مخدرة في منطقتي جازان ونجران، ضمن الجهود المستمرة في مكافحة المخدرات وتعقب مهربيها ومروّجيها.
ففي محافظة العارضة بمنطقة جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن بحوزته (8) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، قبل إحالته لجهة الاختصاص.
وفي منطقة نجران، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام محاولة تهريب (7.7) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، حيث استُكملت الإجراءات الأولية، وسُلّمت المضبوطات للجهات المعنية.
وجددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو التواصل عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة.