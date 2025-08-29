ضربتان أمنيّتان في جازان ونجران تُسقطان مروّجًا ومهرّبًا.. وتضبطان 15.7 كجم من مواد مخدرة

وجددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو التواصل عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة.