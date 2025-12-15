إطلاق رسمي لعلامة "حِرَف سعودية" ضمن معرض "صُنع في السعودية 2025"

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، ممثلةً ببرنامج "صُنع في السعودية"، وبالتعاون مع هيئة التراث، الإطلاق الرسمي لعلامة "حِرَف سعودية" كعلامة فرعية من العلامة الوطنية "صناعة سعودية" بالتزامن مع عام الحرف اليدوية، وذلك خلال أعمال النسخة الثالثة من معرض "صُنع في السعودية" المقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025م.