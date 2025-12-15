إطلاق رسمي لعلامة "حِرَف سعودية" ضمن معرض "صُنع في السعودية 2025"

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، ممثلةً ببرنامج "صُنع في السعودية"، وبالتعاون مع هيئة التراث، الإطلاق الرسمي لعلامة "حِرَف سعودية" كعلامة فرعية من العلامة الوطنية "صناعة سعودية" بالتزامن مع عام الحرف اليدوية، وذلك خلال أعمال النسخة الثالثة من معرض "صُنع في السعودية" المقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025م.
ويأتي هذا الإطلاق امتدادًا للإعلان الأول عن العلامة خلال الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) الذي أُقيم في نوفمبر الماضي؛ ليشكل خطوة جديدة في مسار تطوير قطاع الحرف اليدوية وتمكين الحرفيين والحرفيات، وتعزيز حضور منتجاتهم ضمن منظومة الصناعة الوطنية.
وتهدف العلامة إلى إبراز الحرف السعودية بوصفها منتجات تحمل قيم الإبداع والأصالة والجودة، وتقديمها بأسلوب معاصر يعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، تحت مظلة العلامة الوطنية للصناعة "صناعة سعودية".
ويخصص معرض "صُنع في السعودية" هذا العام مساحات لعرض منتجات الحرفيين والتعريف بالمهارات الحرفية الوطنية وربطها بالجهات الداعمة والمشترين المحتملين، بما يعزز فرص النمو ويُسهم في ترسيخ حضور الحرف اليدوية السعودية كجزء من الهوية الثقافية والاقتصادية للمملكة.
ويمثل الإطلاق الرسمي لعلامة "حِرَف سعودية" محطة مهمة ضمن الجهود الوطنية المشتركة لتطوير الصناعات الإبداعية، ودعم استدامة الحرف المحلية، ورفع حضور المنتجات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية.