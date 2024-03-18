مكة المكرمة.. تخصيص خدمة لأعمال الطوارئ بالتزامن مع الحالة المطرية وتنبيهات الأرصاد

وزعت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من الفرق الميدانية في مختلف المواقع بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي تفيد بحالة مطرية متوسطة على مكة المكرمة، حيث كثفت فرق الأمانة جولاتها الميدانية للتأكد من جاهزية تشغيل وأداء شبكات تصريف السيول التي تغطي أنحاء مكة المكرمة.
وأكدت الأمانة، بأنَّها كثّفت عدد الفرق والمعدات المخصصة لإزالة مخلفات الأمطار، ومتابعة أماكن تجمعات المياه، وذلك بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة.
وتأتي تنبيهات أمانة العاصمة المقدسة - التي بُثَّت عبر القنوات الرسمية للأمانة ووسائل التواصل الاجتماعي- متكاملةً مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات ومعالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع بلديات مكة المكرَّمة وضواحيها، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام "بلدي".
وأضافت أنه "تم الاستعداد بشكل مكثف خلال موسم رمضان المبارك، ودعم الفِرق بأعداد كبيرة من العمال والمعدات خاصة المنطقة المركزية، ومراقبة الأحياء ومجاري الأودية، وتوزيع العمالة على البلديات الفرعية لمباشرة الأعمال الميدانية".
وتقوم الأمانة بإجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول بمكة المكرمة على مدار العام قبل مواسم هطول الأمطار وبعدها لضمان سلامة الشبكة وجاهزيتها، وخلال هذه الأيام المباركة فإن العمل يتم على مدار الساعة لتنفيذ خطط صيانة ونظافة شبكات التصريف، إضافة إلى توزيع فرق النظافة والصيانة مجهزة بأحدث المعدات والآليات والمضخات أثناء هطول الأمطار لرفع المخلفات والأتربة من أسطح المصارف السطحية وذلك من خلال عدد من الفرق الموزعة على نطاق البلديات الفرعية والمناطق الحرجة التي تم رصدها من السابق، لافتًة النظر إلى أنها وفرت عدداً من المعدات والآليات، منها وايتات الشفط و طلمبات الشفط مختلفة الأحجام، إضافة إلى عدد من الشيولات والبوبكات وغيرها، كما يمكن الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات البلدية الموحد ( 940 ).