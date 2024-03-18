مكة المكرمة.. تخصيص خدمة لأعمال الطوارئ بالتزامن مع الحالة المطرية وتنبيهات الأرصاد

وتقوم الأمانة بإجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول بمكة المكرمة على مدار العام قبل مواسم هطول الأمطار وبعدها لضمان سلامة الشبكة وجاهزيتها، وخلال هذه الأيام المباركة فإن العمل يتم على مدار الساعة لتنفيذ خطط صيانة ونظافة شبكات التصريف، إضافة إلى توزيع فرق النظافة والصيانة مجهزة بأحدث المعدات والآليات والمضخات أثناء هطول الأمطار لرفع المخلفات والأتربة من أسطح المصارف السطحية وذلك من خلال عدد من الفرق الموزعة على نطاق البلديات الفرعية والمناطق الحرجة التي تم رصدها من السابق، لافتًة النظر إلى أنها وفرت عدداً من المعدات والآليات، منها وايتات الشفط و طلمبات الشفط مختلفة الأحجام، إضافة إلى عدد من الشيولات والبوبكات وغيرها، كما يمكن الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات البلدية الموحد ( 940 ).