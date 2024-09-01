أمطار غزيرة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة ومتوسطة بالمدينة المنورة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وذلك على محافظات القنفذة، والليث، والعرضيات، وبحرة (الشعيبة)، وعددٍ من المراكز والقرى التابعة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
ونبه المركز في إنذار برتقالي من أمطار متوسطة بمنطقة المدينة المنورة تصحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية.
وتشمل الحالة بدر وينبع النخل وتستمر حتى 11 مساء اليوم.