أمطار غزيرة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة ومتوسطة بالمدينة المنورة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وذلك على محافظات القنفذة، والليث، والعرضيات، وبحرة (الشعيبة)، وعددٍ من المراكز والقرى التابعة لها.