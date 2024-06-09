محليات
"الجبير" يبحث مع وكيل "الخارجية" البرازيلية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
على هامش الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، وكيل وزارة الخارجية البرازيلية للشؤون السياسية متعددة الأطراف السفير كارلوس مارسير بيكالهو كوزندي.
جاء ذلك على هامش الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات، وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بيرو الدكتور حسن بن محمد الأنصاري.