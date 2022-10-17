"القصبي": المواصفات القياسية تُعزز التنافسية والتبادل التجاري

من جانبه، أوضح نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة بالهيئة المهندس طامس بن علي الحمادي، أن الهيئة دأبت بشكل حثيث على مواءمة المواصفات القياسية الوطنية مع المواصفات الدولية، سعياً لمواكبة التوجهات الإستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي، ولتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص التكامل مع جميع شركائنا من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد السعودي.