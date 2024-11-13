"البساتين العقارية" و"الرياض المالية" تطلقان صندوقًا لتطوير مشروع "Kings’ Square" العقاري في العاصمة الرياض بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي

تعلن شركة البساتين العقارية التابعة لمجموعة "الشقري" الاستثمارية، وشركة الرياض المالية، إحدى أكبر مديري الأصول في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في مجال الاستثمار العقاري، خلال مشاركتهما في معرض "سيتي سكيب" العالمي 2024؛ عن تعاونهم في إطلاق صندوق عقاري بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي لتطوير مشروع "Kings’ Square" العقاري.
يوفّر "Kings’ Square" المقرر إنشاؤه في العاصمة الرياض والمصمم من قِبل مكتب التصميم العالمي "OMA"، مجموعة متنوعة من المساحات السكنية والتجارية والمكتبية، ويغطي مساحة بناء تزيد على 240 ألف متر مربع، تتوزع على 12 بُرجًا متصلًا من خلال مجموعة من المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية، لتوفر أكبر قدر ممكن من المساحات الطبيعية المُظَللة. كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في أكثر المناطق حيوية في مدينة الرياض؛ حيث يقع عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، ليكون موقعًا محوريًّا يربط السكان والزوار ببيئة مواتية للابتكار والتطور الحضري.
وبهذه المناسبة صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "البساتين العقارية" الأستاذ عبد العزيز خالد الشقري، قائلًا: "نعتزُّ بشراكتنا مع الرياض المالية التي تمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير مشاريع فريدة وعالية الجودة، تُلبّي الطلب المتنامي على القطاع المكتبي والتجاري والسكني في الرياض، وسيكون هذا المشروع نموذجًا يُحتذى به في تحقيق التكامل بين التصاميم العصرية، وهوية المملكة الثقافية وتراثها المعماري الأصيل، مستفيدين في ذلك من الآفاق الرحبة التي فتحتها رؤية السعودية 2030، لتطوير القطاع العقاري، والارتقاء بالمنتجات العقارية، لنُواصل التأكيد على التزامنا بمعايير التميز والرُّقي في كافة مشاريعنا".
ومن جانبه صرّح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية، الدكتور عبد الله الشويعر، قائلًا: "تسعى الرياض المالية لبناء شراكات استراتيجية مع مطورين عقاريين يمتلكون الخبرة الفنية والملاءة المالية بهدف تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبي الطلب المتنامي وتواكب الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة العربية السعودية. يرمز إطلاق هذا الصندوق لسعينا المستمر في تمكين قطاع التنمية العقاري السعودي وإيجاد فرص استثمارية مجزية للمستثمرين السعوديين والدوليين تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 لتنمية القطاع والنمو الاقتصادي".