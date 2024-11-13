"البساتين العقارية" و"الرياض المالية" تطلقان صندوقًا لتطوير مشروع "Kings’ Square" العقاري في العاصمة الرياض بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي

وبهذه المناسبة صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "البساتين العقارية" الأستاذ عبد العزيز خالد الشقري، قائلًا: "نعتزُّ بشراكتنا مع الرياض المالية التي تمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير مشاريع فريدة وعالية الجودة، تُلبّي الطلب المتنامي على القطاع المكتبي والتجاري والسكني في الرياض، وسيكون هذا المشروع نموذجًا يُحتذى به في تحقيق التكامل بين التصاميم العصرية، وهوية المملكة الثقافية وتراثها المعماري الأصيل، مستفيدين في ذلك من الآفاق الرحبة التي فتحتها رؤية السعودية 2030، لتطوير القطاع العقاري، والارتقاء بالمنتجات العقارية، لنُواصل التأكيد على التزامنا بمعايير التميز والرُّقي في كافة مشاريعنا".