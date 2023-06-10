"رنية" تستقبل أولى طلائع ضيوف الرحمن اليمنيين القادمين من منفذ الوديعة

استقبلت محافظة رنية أولى طلائع ضيوف الرحمن اليمنيين القادمين من منفذ الوديعة الحدودي بالمنطقة الجنوبية.
ووفقاً لما أوضحه وليد الثقفي؛ متحدث صحة الطائف لـ "سبق"، فقد استقبلت النقطة الصحية الموجودة باستراحة الحجاج والتابعة لمستشفى رنية والقطاع الصحي بالمحافظة، أكثر من 900 حاج وحاجة، قدّمت الخدمات العلاجية لـ 86 منهم.
ولفت مدير مستشفى رنية راجح السبيعي؛ إلى أن المستشفى يقدّم خدماته لضيوف الرحمن من خلال عملية التواصل المباشر مع الحجاج، وكذلك توصيل الرسائل الصحية التوعوية لهم عن الوقاية من الأمراض وكيفية اتباع السلوك الصحي الصحيح طيلة فترة وجودهم، إضافة إلى وجود عيادة لتقديم الخدمات العلاجية لهم بشكلٍ مباشر.
وأشار إلى أن القطاع الصحي بمحافظة رنية جنَّد عديداً من الممارسين الصحيين، وكذلك المتطوعين وعديداً من سيارات الإسعاف لخدمة ضيوف الرحمن.