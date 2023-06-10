"رنية" تستقبل أولى طلائع ضيوف الرحمن اليمنيين القادمين من منفذ الوديعة

ولفت مدير مستشفى رنية راجح السبيعي؛ إلى أن المستشفى يقدّم خدماته لضيوف الرحمن من خلال عملية التواصل المباشر مع الحجاج، وكذلك توصيل الرسائل الصحية التوعوية لهم عن الوقاية من الأمراض وكيفية اتباع السلوك الصحي الصحيح طيلة فترة وجودهم، إضافة إلى وجود عيادة لتقديم الخدمات العلاجية لهم بشكلٍ مباشر.