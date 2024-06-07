تستمر حتى الخميس المقبل.. انطلاق الدورة العلمية الكبرى في رحاب المسجد الحرام اليوم

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إقامة دورة علمية كبرى في رحاب المسجد الحرام في إطار خطتها في موسم حج 1445هــ، تستمر أسبوعًا، بدءًا من اليوم السبت حتى يوم الخميس القادم، بعنوان "التوحيد في الحج".
وتأتي الدورة بمشاركة سماحة المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، وبرعاية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وسيشارك في الندوة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للفتوى وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام، والشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو اللجنة الدائمة للفتوى وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري المدرس بالمسجد الحرام.
وقال السديس إن الحرمين الشريفين يضطلعان بدور رئيسي في بث العقيدة الصحيحة، والدعوة إلى التوحيد، وإرساء منهج السلف، فلا غرو أن يكون الحرمان الشريفان مغراس التوحيد وتعزيزه وترسيخه في نفوس ضيوف الرحمن والزائرين؛ فمنهما شع سناه، وعم الكون ضياه.
وبيّن أن من ركائز الرئاسة الدينية إثراء الحاج ومسيرة الحج، بتوضيح عمق صلة التوحيد بأركانه وواجباته وسننه وأقواله وأفعاله؛ إذ هو المعلم الأغر من الحج وإقامة شعيرته؛ ففي كل أعماله تتجلى مظاهر التوحيد؛ فيهل بالتوحيد بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويختم بذكر الله ﴿فَإِذا قَضَيتُم مَناسِكَكُم فَاذكُرُوا اللَّهَ كَذِكرِكُم آباءَكُم أَو أَشَدَّ ذِكرًا فَمِنَ النّاسِ مَن يَقولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا وَما لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاقٍ﴾ [البقرة: 200]. والحج لا ينفك عن التوحيد فيما بين الإهلال والوداع، بل يقطر توحيدًا وذكرًا.
وأوضح أن إقامة الدورة العلمية المعنونة بـ"التوحيد في الحج" بالمسجد الحرام في موسم الحج، بمشاركة سماحة المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، تأتي امتدادًا لخطة الرئاسة الدينية المعدة لموسم حج 1445هــ؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية والعلمية، وإثراء قاصديهما من ضيوف الرحمن.
وذكر أن مشاركة سماحة المفتي العام للسعودية وأعضاء هيئة كبار العلماء في برامج الرئاسة العلمية النوعية الموجهة لحجاج بيت الله الحرام تعد من الركائز في نشر رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميًّا، وإنجاح رحلة الحاج وإثرائه.