تستمر حتى الخميس المقبل.. انطلاق الدورة العلمية الكبرى في رحاب المسجد الحرام اليوم

وبيّن أن من ركائز الرئاسة الدينية إثراء الحاج ومسيرة الحج، بتوضيح عمق صلة التوحيد بأركانه وواجباته وسننه وأقواله وأفعاله؛ إذ هو المعلم الأغر من الحج وإقامة شعيرته؛ ففي كل أعماله تتجلى مظاهر التوحيد؛ فيهل بالتوحيد بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويختم بذكر الله ﴿فَإِذا قَضَيتُم مَناسِكَكُم فَاذكُرُوا اللَّهَ كَذِكرِكُم آباءَكُم أَو أَشَدَّ ذِكرًا فَمِنَ النّاسِ مَن يَقولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا وَما لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاقٍ﴾ [البقرة: 200]. والحج لا ينفك عن التوحيد فيما بين الإهلال والوداع، بل يقطر توحيدًا وذكرًا.