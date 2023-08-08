في نسخته الأولى.. محافظ النماص يدشن مهرجان العسل والفواكه الموسمية

دشن عصر اليوم محافظ محافظة النماص سعد بن هياف القرقاح ومدير إدارة الزراعة بعسير المهندس علي بن سيف القحطاني- نيابة عن مدير عام فرع الوزارة بعسير المكلف محمد بن أحمد بن محسن- مهرجان العسل والفواكه الموسمية بنسخته الأولى الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثل في مكتب النماص، وبمشاركة عدد من الجهات، المقام بحديقة المطل.
وتجول المحافظ ومدير ادارة الزراعة وسط حضور كثيف من الأهالي والمصطافين، ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة.
ويشارك أكثر من 35 من النحالين والمزارعين والأسر المنتجة في المهرجان لعرض منتجاتهم ويصاحب المهرجان مسرح للطفل إضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة التوعوية، وتنوعت الفواكه الموسمية المعروضة بين العنب والتين والكمثرى والجوافة والبرشوم، وعرض النحالين المشاركين بالمهرجان عدة أنواع من العسل، من طلح وسدر، ومجرى.
ويتواجد ضمن المهرجان مختبر للنحل وعيادة بيطرية.
وعبر عدد من المشاركين في المهرجان من نحالين ومزارعين وأسر منتجة عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الفعاليات، التي تتيح لهم بشكل منظم عرض وتسويق منتجاتهم، معتبرين ما تقوم به الوزارة تحفيز وتشجيع لهم.