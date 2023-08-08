في نسخته الأولى.. محافظ النماص يدشن مهرجان العسل والفواكه الموسمية

ويشارك أكثر من 35 من النحالين والمزارعين والأسر المنتجة في المهرجان لعرض منتجاتهم ويصاحب المهرجان مسرح للطفل إضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة التوعوية، وتنوعت الفواكه الموسمية المعروضة بين العنب والتين والكمثرى والجوافة والبرشوم، وعرض النحالين المشاركين بالمهرجان عدة أنواع من العسل، من طلح وسدر، ومجرى.