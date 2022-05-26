"الدفاع" تفتح التقديم "للجامعيين وطلبة الكليات العسكرية" للالتحاق بالخدمة العسكرية

وحددت اللجنة" للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق في الخدمة العسكرية ابتداءً من يوم الخميس (10 /11 / 1443هـ)، وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) ابتداءً من يوم (الخميس) الموافق (15 /12 / 1443هـ).