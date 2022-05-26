وظائف

"الدفاع" تفتح التقديم "للجامعيين وطلبة الكليات العسكرية" للالتحاق بالخدمة العسكرية

من خلال بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة
"الدفاع" تفتح التقديم "للجامعيين وطلبة الكليات العسكرية" للالتحاق بالخدمة العسكرية
وزارة الدفاع
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية؛ ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع، عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1443/1444هـ).

وحددت اللجنة" للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق في الخدمة العسكرية ابتداءً من يوم الخميس (10 /11 / 1443هـ)، وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) ابتداءً من يوم (الخميس) الموافق (15 /12 / 1443هـ).

ودعت اللجنة الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) (https://afca.mod.gov.sa)، والاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، من خلال حساب النفاذ الوطني للمتقدم.

وظائف
وزارة الدفاع

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