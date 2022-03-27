ديوان المظالم يعلن توفر 78 وظيفة عن طريق التعاقد

وأشارت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم إلى ضرورة وجود شروط التعيين المحددة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية في المتقدم، وهي أن يكون: 1- سعودي الجنسية. 2- مكملًا (ثمانية عشر) عامًا من العمر. 3- لائقًا صحيًا للخدمة. 4- حسن السيرة والأخلاق. 5- حاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. 6- غير محكوم عليه بحدٍ شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها. 7- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولًا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل. 8- ألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (226) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.