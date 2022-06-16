رئاسة الحرمين توفر وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام في موسم الحج

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات فقط، للعمل بالمسجد الحرام، لموسم الحج لعام 1443هـ.
ويبدأ التقديم يوم الجمعة الموافق 18/11/1443هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 19/11/1443هـ على أن تتوافر في المتقدم عدد من الشروط، من بينها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والاستعداد للعمل في أي وقت، وألا يكون على رأس عمل آخر، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية.
وسيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي: ( https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka )، على أن يتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً.