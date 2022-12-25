إمارة الرياض تطرح عددًا من الفرص الوظيفية الشاغرة

أعلنت إمارة منطقة الرياض، اليوم الأحد، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة لحملة مؤهل البكالوريوس ودرجة الماجستير، من خلال التقدم عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".