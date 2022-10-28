الإعلان عن طرح وظائف صحية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور طفيل اليوسف: من شروط الالتحاق بهذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلًا على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة، وأن يكون حاصلًا على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.