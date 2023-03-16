الحياة الفطرية تعلن عن توفُّر وظائف شاغرة "للجنسين" في عدّة تخصُّصات

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الدبلوم فأعلى من الجنسين، في عدد من المجالات ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.
وشملت التخصصات المتاحة: علم البيئة، والسياحة المستدامة، وإدارة البيئة، وإدارة السياحة، والتقييم البيئي، وإدارة الموارد الطبيعية، وعلم الأحياء، وكذلك التخطيط الإقليمي الحيوي، بالاضافة للتخصّصات الأخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.
ويبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من الأحد الموافق 19/ 3/ 2023م لمدة عشرة أيام، عبر الموقع الإلكتروني .