تشمل "البترول والغاز".. وزارة الطاقة تطرح عدة وظائف شاغرة

أعلنت وزارة الطاقة عن توفر عدد من الوظائف في أدوار مختلفة منها البترول والغاز والمجال الإداري والاستشاري والموارد البشرية والتقنية، والتقديم عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة.
وتضمنت الوظائف المطروحة أخصائيي أول في: المحاكاة والنمذجة - الجودة ، رؤساء لأقسام: برامج تعزيز الانتماء - التدريب، ومستشارين، ومسؤول إداري ومديرو: مكتب - التطوير والتخطيط التنظيمي - مرصد التقنيات الناشئة - إدارة الأداء والتعاقب الوظيفي، ومهندسين محترفين في قياس زيت وغاز والمنشآت والإنتاج، والعمل في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وجدة وينبع.