تشمل "البترول والغاز".. وزارة الطاقة تطرح عدة وظائف شاغرة

وتضمنت الوظائف المطروحة أخصائيي أول في: المحاكاة والنمذجة - الجودة ، رؤساء لأقسام: برامج تعزيز الانتماء - التدريب، ومستشارين، ومسؤول إداري ومديرو: مكتب - التطوير والتخطيط التنظيمي - مرصد التقنيات الناشئة - إدارة الأداء والتعاقب الوظيفي، ومهندسين محترفين في قياس زيت وغاز والمنشآت والإنتاج، والعمل في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وجدة وينبع.