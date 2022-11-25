أمانة منطقة الرياض تعلن 27 وظيفة هندسية وفنية للرجال والنساء

وأوضحت الأمانة أن مسميات وظائف المفاضلة تشمل "23" مهندسًا معماريًّا مساعدًا في المرتبة السابعة، ووظيفة واحدة لكل من مهندس مدني مساعد، وأخصائي أمن معلومات، وهما في المرتبة السابعة أيضًا، إلى جانب وظيفتَين لمصمم جرافيكس في المرتبة السادسة.