جامعة حفر الباطن تستعد لطرح 54 وظيفة أكاديمية وتعليمية

تستعد جامعة حفر الباطن للإعلان عن طرح 54 وظيفة أكاديمية وتعليمية للكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين، تشمل رتب أستاذ مساعد، ومعلم ممارس، ومدرس لغة، وذلك بنظام التعاقد أو النقل أو بدوام كامل، خلال الفترة من 22 إلى 29 جمادى الأولى 1447هـ.