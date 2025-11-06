جامعة حفر الباطن تستعد لطرح 54 وظيفة أكاديمية وتعليمية

تستعد جامعة حفر الباطن للإعلان عن طرح 54 وظيفة أكاديمية وتعليمية للكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين، تشمل رتب أستاذ مساعد، ومعلم ممارس، ومدرس لغة، وذلك بنظام التعاقد أو النقل أو بدوام كامل، خلال الفترة من 22 إلى 29 جمادى الأولى 1447هـ.
وأوضحت الجامعة أنها تسعى من خلال هذا الإعلان إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة في مختلف التخصصات الأكاديمية والتعليمية، بما يعزز بيئة التعليم والبحث العلمي، ويدعم مسيرة التطوير والتميز الأكاديمي في الجامعات السعودية.
كما بيّنت أن التقديم سيتم عبر منصة التوظيف الإلكترونية على موقعها الرسمي، حيث سيتمكن المتقدمون من الاطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط العامة ومتطلبات التقديم، وإرفاق المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.