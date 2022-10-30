وظائف

بدء استقبال طلبات التوظيف على 243 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز

إدارية وتقنية وصحية.. وبنظام التعاقد بالمسابقة الوظيفية
بدء استقبال طلبات التوظيف على 243 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

بدأت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم، استقبال طلبات التقديم على (243) وظيفة إدارية وتقنية وصحية شاغرة، ترغب الجامعة في شَغلها بمواطنين سعوديين بنظام التعاقد عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت الجامعة، أن التقدم لهذه الوظائف متاح عبر الرابط الإلكتروني: (https://erec.kau.edu.sa)، ويستمر حتى يوم الخميس 9/ 4/ 1444هـ، ويَلزم المتقدمَ إرفاقُ الهوية الوطنية، والمؤهل العلمي المطلوب، ثم شهادة الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية، والسيرة الذاتية، وأخيرًا شهادة التصنيف والتسجيل المهني (للوظائف الصحية) وتكون سارية المفعول.

وظائف
جامعة الملك عبدالعزيز

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org