بدء استقبال طلبات التوظيف على 243 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز

وأوضحت الجامعة، أن التقدم لهذه الوظائف متاح عبر الرابط الإلكتروني: (https://erec.kau.edu.sa)، ويستمر حتى يوم الخميس 9/ 4/ 1444هـ، ويَلزم المتقدمَ إرفاقُ الهوية الوطنية، والمؤهل العلمي المطلوب، ثم شهادة الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية، والسيرة الذاتية، وأخيرًا شهادة التصنيف والتسجيل المهني (للوظائف الصحية) وتكون سارية المفعول.