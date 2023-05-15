الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن عن توفر وظائف تعاقدية

حيث بينت الرئاسة أن الوظائف المطلوبة هي باحث شرعي، مؤهل علمي دبلوم عالي بعد الجامعة –ماجستير – دكتوراه، قانون، مؤهل علمي دبلوم عالي بعد الجامعة –ماجستير – دكتوراه، الأنظمة، مؤهل علمي دبلوم عالي بعد الجامعة –ماجستير – دكتوراه، ترجمة جميع التخصصات.