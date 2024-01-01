"الصحة" تعلن توفر وظائف شاغرة لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير

أعلنت وزارة الصحة توفر وظائف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات منها (إدارة جودة، ذكاء أعمال، الأمن السيبراني).
وتفصيلاً، وضعت الوزارة مجموعة من الشروط للتقدم إلى الوظائف والتي تضمنت الآتي :
- وثيقة التخرج.
- شهادة خبرة من التأمينات وصاحب العمل.
- معادلة الشهادة والسجل الأكاديمي للمؤهلات الخارجية .
- عدم تسجيل فترة ساند ضمن الخبرات .
وأضافت الوزارة : التقديم سيكون متاحاً اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 إلى يوم الاثنين 8 يناير 2024 عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي: https://erp.moh.gov.sa/OA_HTML/IrcVisitor.jsp?L=AR