وظائف شاغرة في المركز السعودي لزراعة الأعضاء.. هنا الشروط

أعلن ‫المركز السعودي لزراعة الأعضاء،‬ عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة، في تخصصات إدارية ومالية وطبية بالرياض والدمام والقصيم، وحدّد يوم 25/ 1/ 2024م آخر موعد لاستقبال الطلبات.