وظائف شاغرة في المركز السعودي لزراعة الأعضاء.. هنا الشروط

أعلن المركز السعودي لزراعة الأعضاء، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة، في تخصصات إدارية ومالية وطبية بالرياض والدمام والقصيم، وحدّد يوم 25/ 1/ 2024م آخر موعد لاستقبال الطلبات.
وتمثّلت الوظائف في: أخصائي حوكمة "مخاطر والتزام وإدارة"، وأخصائي تخطيط استراتيجي، وأخصائي مالي، وأخصائي تقني، ومراجع داخلي، ومحلل إحصاء حيوي.
كما تضمّن الإعلانُ مسمّى منسق طبي سريري "طبيب"، ومنسق طبي سريري "ممرض"، وباحث طبي.
واشترط المركز في المتقدّم: أن يكون سعوديَّ الجنسية، ويجيد اللغة الإنجليزية تحدُّثًا وكتابة، ويجيد مهارات التواصل والقيادة، ويمكن التقديم عبر الرابط.