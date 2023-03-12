بالأسماء: "الأمن الغذائي" يدعو 313 مرشحاً لوظائفه للمراجعة

وطلبت من المرشحين، اصطحاب أصل الهوية الوطنية، وأصل المؤهل والسجل الأكاديمي (يشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية) "للمطابقة"، وصورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية (للمفاضلة)، واختبار القدرة المعرفية واختبارات اللغة الإنجليزية في (IELTS-TOFEL-STEP (للمفاضلة).