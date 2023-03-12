بالأسماء: "الأمن الغذائي" يدعو 313 مرشحاً لوظائفه للمراجعة

دعت الهيئة العامة للأمن الغذائي (313) متقدماً ومتقدمة ممن اجتازوا المرحلة الأولى للوظائف المؤقتة؛ للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات، لشغل (25) وظيفة بنظام الوظائف المؤقتة (المرحلة الثانية).
وأوضحت الهيئة، أن المقابلات تبدأ اعتباراً من يوم السبت 26 شعبان 1444هـ لمدة أربعة أيام في مقر مبنى الإدارة العامة في حي الرحمانية على طريق الملك فهد.
وطلبت من المرشحين، اصطحاب أصل الهوية الوطنية، وأصل المؤهل والسجل الأكاديمي (يشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية) "للمطابقة"، وصورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية (للمفاضلة)، واختبار القدرة المعرفية واختبارات اللغة الإنجليزية في (IELTS-TOFEL-STEP (للمفاضلة).
للاطلاع على الأسماء