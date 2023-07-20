وزارة التعليم تعلن فتح التقديم على 11551 وظيفة تعليمية

وحدّدت الوزارة يوم الثلاثاء 7/ 1/ 1445هـ الموافق 25 يوليو 2023م الساعة 9:00 صباحاً موعداً لبداية التقديم على الوظائف المعلنة، على أن ينتهي التقديم يوم الأحد 12/ 1/ 1445هـ الموافق 30 يوليو 2023م الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وفي المناطق المحددة للوظائف، مؤكدة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.