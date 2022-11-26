توقيع مذكرة تفاهم لتوظيف خريجات تقنية البنات بالرياض

كما وقعت عميدة الكلية أسماء حكمي في مقر الكلية يوم الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع المجموعة، والتي تهدف لإتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة للانخراط في سوق العمل من خلال التوظيف المباشر في المجالات المذكورة سابقاً، وأكدت سعادتها عن فخرها بخريجات الكلية لتوافقهن مع معايير التوظيف العالية في المجموعة وتشجيعها لبقية الخريجات لمراجعة مكتب التنسيق الوظيفي لوجود عدد متبقٍ من الفرص الوظيفية بإمكانهن التقديم عليها. وكررت سعادتها شكرها لإدارة المجموعة لحرصهم على توظيف أبناء وبنات الوطن للعمل على تحقيق طموح القيادة الحكيمة بأبنائها رعاها الله.