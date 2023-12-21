"الصحة" تطرح وظائف تقنية شاغرة لحملة "البكالوريوس والماجستير"

وأوضحت "الصحة" أن الوظائف المطروحة هي: مهندس تقنية معلومات أول، وكبير اختصاصي تقنية معلومات، واختصاصي تقنية معلومات أول، والتقديم بدءًا من اليوم الخميس حتى يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023م عبر بوابة التوظيف.