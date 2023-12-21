"الصحة" تطرح وظائف تقنية شاغرة لحملة "البكالوريوس والماجستير"

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التقديم على عددٍ من الوظائف الشاغرة لخريجي البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات التقنية.
وأوضحت "الصحة" أن الوظائف المطروحة هي: مهندس تقنية معلومات أول، وكبير اختصاصي تقنية معلومات، واختصاصي تقنية معلومات أول، والتقديم بدءًا من اليوم الخميس حتى يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023م عبر بوابة التوظيف.
واشترطت للتقديم إرفاق وثيقة التخرج وشهادة خبرة من التأمينات وصاحب العمل، ومعادلة الشهادة والسجل الأكاديمي للمؤهلات الخارجية، وخبرة كافية في مجالات الأمن السيبراني، وعدم تسجيل "فترة ساند" ضمن الخبرات.