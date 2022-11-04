جامعة الطائف تطرح وظائف أكاديمية للكفاءات الوطنية

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطلوبة تحمل عديداً من التخصصات لـ 11 كلية في تخصص (الجمباز الرياضي، والصناعات الغذائية، وتغذية الإنسان - التغذية العلاجية، والإعلام، وهندسة الحاسب، والعمارة المستدامة، والتصميم البيئي، وتطبيقات النانو في الضغط العالي، والتسويق الإلكتروني - التسويق السياحي، وذكاء الأعمال - إدارة مشروع نظم المعلومات، والتأمين الإكتواري - التأمين العام، والتوليد وأمراض النساء وعلاج العقم، والبوليمرات الحيوية، والتشريح والأجنة، وتشريح أنسجة الفم، وأشعة الفم والوجه والفكين، والميكانيكا الحيوية، والأشعة التشخيصية، وتمريض الصحة النفسية، والصيدلة السريرية، والعقاقير، والتصميم الداخلي، وهندسة العمارة) .