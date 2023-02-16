"جامعة جازان" تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لشغلها بكوادر وطنية

‏وأكد المتحدث الرسمي للجامعة موسى محرق ‏أهميّة أن يتضمن الطلب المقدم كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF، مشيرًا إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني عن واقع المعلومات على الوثائق الرسمية، كما لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة أكاديمية، حيث سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط الموضحة، لافتًا إلى أن التقديم على هذه الوظائف لا يعد ترشيحًا نهائيًا.