"جامعة جازان" تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لشغلها بكوادر وطنية

أعلن المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة مشغولة بغير السعوديين على رتب: "معيد، ومحاضر، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ"، وترغب الجامعة في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة عن طريق التعاقد.
وأضاف أن موعد التقديم سيبدأ بتاريخ 06 / 08 / 1444هـ ولغاية19 /08 / 1444هـ من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة -بوابة التوظيف- على الرابط: https://rpsr.jazanu.edu.sa/hr/Announcements.aspx .
وبيّن المتحدث الرسمي للجامعة أن على المتقدمين الالتزام بالشروط العامة، والشروط الخاصة بكل رتبة، والضوابط الواردة في الإعلان، والاطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة، وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم.
وأكد المتحدث الرسمي للجامعة موسى محرق أهميّة أن يتضمن الطلب المقدم كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF، مشيرًا إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني عن واقع المعلومات على الوثائق الرسمية، كما لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة أكاديمية، حيث سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط الموضحة، لافتًا إلى أن التقديم على هذه الوظائف لا يعد ترشيحًا نهائيًا.