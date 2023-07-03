جامعة الملك سعود تمدد فترة التقديم لوظيفة "معيد" حتى نهاية الشهر الحالي

وأضافت الجامعة أنه يمكن الاكتفاء بالمقابلة من خلال منصة ZOOM، أو ما يماثلها تسهيلا للمتقدمين، ولمزيد من الاستفسارات أو عند مواجهة مشاكل فنيّة خلال فترة التقديم يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: ⁦‪dfpa@ksu.edu.sa‬⁩.