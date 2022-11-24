السبت.. فتح باب القبول والتسجيل في الأفواج الأمنية برتبة "جندي" وهذه هي الشروط

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل يوم السبت القادم، على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية "رجال" على رتبة جندي.
وأوضح "القبول المركزي" بالإدارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2/ 5/ 1444هـ وحتى يوم الخميس الموافق 7/ 5/ 1444هـ.
واشترطت الإدارة في المتقدم: أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وحسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظف في جهة حكومية.
كما تضمنت الشروط: ألا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية، وأن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول، كما يجب أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وعليه الحرص على تعبئة الحقول بمنتهى الدقة؛ حيث يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.