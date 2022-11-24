السبت.. فتح باب القبول والتسجيل في الأفواج الأمنية برتبة "جندي" وهذه هي الشروط

واشترطت الإدارة في المتقدم: أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وحسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظف في جهة حكومية.