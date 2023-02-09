"الأمن العام" يعلن القبول النهائي للمتقدمين الرجال على رتبة "جندي"

ودعت الإدارة، المقبولين للحضور إلى مكان انعقاد الدورة باللبس الرياضي المطلوب، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية مع (4 صور منها)، وعدد (4) صور ملونة مكشوف الرأس بالزي المخصص للدورة مقاسها (4*3)، بالإضافة إلى (4) صور ملونة مكشوفة الرأس بالزي المخصص للدورة مقاسها (4*6) على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة، كذلك إحضار آيبان لحساب بنكي مصدق (أن يكون مفعلاً ومحدثًا) .