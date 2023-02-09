"الأمن العام" يعلن القبول النهائي للمتقدمين الرجال على رتبة "جندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة "جندي" للرجال.
وفي التفاصيلِ، أوضحت إدارة "القبول المركزي" أنه للمتقدمين معرفة نتيجة القبول والمتطلبات من خلال الدخول على منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي jobs.sa
ودعت الإدارة، المقبولين للحضور إلى مكان انعقاد الدورة باللبس الرياضي المطلوب، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية مع (4 صور منها)، وعدد (4) صور ملونة مكشوف الرأس بالزي المخصص للدورة مقاسها (4*3)، بالإضافة إلى (4) صور ملونة مكشوفة الرأس بالزي المخصص للدورة مقاسها (4*6) على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة، كذلك إحضار آيبان لحساب بنكي مصدق (أن يكون مفعلاً ومحدثًا) .
ويتوجب على المقبولين إحضار أدوات مدرسية هي: عدد (3) مذكرات جامعية 200 ورقة مقسمة إلى خمسة أقسام + (3) أقلام زرقاء + (3) أقلام رصاص + براية + مذكرة جيب صغيرة + عدد (2) ملف علاقي بلاستيك عدد (1) حقيبة ظهر علاق لون أسود.