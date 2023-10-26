"غرفة الشرقية" تختتم "وظائف 2023م" باستقطاب أكثر من 30 ألف شاب

وكان المعرض قد خصص مساحات محددة لإجراء المقابلات المباشرة مع طالبي العمل في مجالات إدارية وطبية وفنية عدة، قدَّمتها الشركات المشاركة، استهدفت التوظيف المباشر وإتمام عقود التوظيف الفورية (أثناء المقابلة)؛ إذ قالت إدارة المعرض إن هذه النسخة جاءت بمفردات مختلفة تواكب حجم التغيرات والتنوع الحاصل في الاقتصاد الوطني، لإدراكها من ناحية حجم الطلب المتزايد من قِبل الشركات على توظيف الشباب من الكفاءات، ومن جانب آخر الزيادة المطردة من قِبل أعداد الراغبين في الحصول على فرصة وظيفية، مشيرةً إلى أن القوى الشبابية الوطنية أضحت مؤثرةً وفاعلةً في سوق العمل المحلي وتُثبت يومًا بعد الآخر قدرتها على العمل والإنتاج في سائر التخصصات.