بالأسماء.. تعيين 47 مواطنًا على وظيفة أستاذ مساعد بجامعة أم القرى

أصدر رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب قرارًا بتعيين 47 مواطنًا على وظيفة أستاذ مساعد في عدد من كليات ومعاهد الجامعة.
جاء ذلك بعد أن اكتملت إجراءات تعيينهم من خلال المجالس المختصة.
وفيما يلي أسماء المعينين والكليات التي تم تعيينهم فيها:
1- كلية الطب
د. غسان عبدالرحمن أحمد باريان
د. حسام محمد سعيد عالم
د. زياد سليم جميل الحربي
2- كلية طب الأسنان
د. يوسف طارق يوسف عشماوي
د. عبدالعزيز عادل عبدالرحمن بخش
3- كلية الصيدلة
د. جمال محمد جارالله المولد
4- كلية التمريض
د. كامليا جميل سالم بلجون
د. سلوى محمد علي مغربي
5- كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية
د. هاني عبدالله أحمد المالكي
د. راكان عبدالعزيز محمد إكرام
د. ريان عبدالله محمد خياط
د. عبدالرحمن علي سالم الزهراني
6- كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات
د. حسن رويزق رديد الهذلي
د. أبرار عبدالحفيظ قاسم تركستاني
د. أحمد خالد علي الحازمي
د. أحمد صبغة الله غلام نبي قطب الدين
د. عبدالغني بكر عبدالغني الصائغ
7- كلية الهندسة بالليث
د. أحمد زهير سعيد حسنين.
8- كلية الحاسب الآلي بالقنفذة
د. ابتسام إبراهيم عبدالله الغامدي
9- كلية الهندسة بالقنفذة
د. عطية أحمد خضر الزهراني
10- الكلية الجامعية بالقنفذة
د. فاطمة محمد علي الأحمري
د. جواهر عويض قليل العتيبي
د. نهيل فيصل عايض الثبيتي
11- الكلية الجامعية بالجموم
د. غادة عبدالقادر محمد نور الفتني
12- الكلية الجامعية بالليث
د. عبد الرزاق عبدالله مستور الزهراني
13- كلية العلوم التطبيقية
د. رابعة عبدالله حمد الغطيمل
د. فاتن أحمد عثمان الصومالي
د. مصطفى محمد مصطفى ثقة
د. نهى فراج محمد عبدالله الحربي
د. إيناس جميل زكريا البخاري
د. سعاد حمدان سمران المسعودي
د. عبدالعزيز مسعد عابد المحياوي
د. علي رشاش رافع الزهراني
د. نسيم علي جابر الودعاني
د. ياسر حمد حمدي الصاعدي
14- كلية التربية
د. داليا أسامة سراج خياط
د. أميرة سعود محمد القرشي
15- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
د. سميرة صقر غميض اليزيدي
16- كلية الدعوة وأصول الدين
د. ناصر خليفة ناصر الخاتم
د. بيان عبدالرحيم محمد بالطو
د. منى حسين علي الغامدي
د. أمل محمد ظافر القرني
د. أروى سيد احمد خليل إبراهيم السيد