"بلدية ثادق" تعلن فتحَ باب التقديم على ١٠ وظائف للمراقبين والمراقبات

وبيّنت البلدية أن أهم شروط التقديم على الوظائف: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديَّ الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس، وغيرَ مسجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.