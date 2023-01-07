غدًا.. مؤسسة الحبوب تطرح 22 وظيفة تخصصية شاغرة للتقديم

ونوهت "مؤسسة الحبوب" بأن بعض الوظائف لها متطلبات أساسية، كما أنها جميعًا تتطلب إجراء اختبار ومقابلة شخصية بعده لمن يجتاز الاختبار، مؤكدة أن التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحًا يوم الأحد 22/ 6/ 1444هـ الموافق 15/ 1/ 2023م، وأنه سيتم استبعاد المرشح غير المطابقة شهاداته وبياناته عند الاختبار للمدخل من قبله.