غدًا.. مؤسسة الحبوب تطرح 22 وظيفة تخصصية شاغرة للتقديم

تبدأ المؤسسة العامة للحبوب يوم غدٍ الأحد، استقبال الطلبات على شغل (22) وظيفة تخصصية للرجال والنساء من حمَلة البكالوريوس في مجال التقنية والتأمين على بند الوظائف المؤقتة الأخرى (بالإدارة العامة).
وتضمنت الشروط والضوابط أن يكون المتقدم، لائقًا صحيًّا للخدمة، وحسن السيرة والأخلاق، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.
واشترطت كذلك إرفاق صورة من الهوية الوطنية والمؤهل (مع المعادلة للحاصلين عليه من الخارج)، والسجل الأكاديمي، وصورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد، مع إرفاق اختبارات القدرات المعرفية وإرفاق درجة الاختبار، واختبارات اللغة الإنجليزية في (IELTS-TOFEL-STEP) إن وجد.
ونوهت "مؤسسة الحبوب" بأن بعض الوظائف لها متطلبات أساسية، كما أنها جميعًا تتطلب إجراء اختبار ومقابلة شخصية بعده لمن يجتاز الاختبار، مؤكدة أن التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحًا يوم الأحد 22/ 6/ 1444هـ الموافق 15/ 1/ 2023م، وأنه سيتم استبعاد المرشح غير المطابقة شهاداته وبياناته عند الاختبار للمدخل من قبله.
يذكر أن إتاحة تقديم طلبات الالتحاق على هذه الوظائف، سيكون بداية يوم الأحد الموافق 2023/01/08م - 1444/06/15هـ عند الساعة 07:30 صباحاً ولمدة 5 أيام على الرابط الإلكتروني .