"‏جامعة الإمام" تطرح وظائف أكاديمية لشغلها بنظام نقل الخدمات أو التعاقد

وتفصيلاً، جاءت الفرص في المعهد العالي للقضاء، وكليات : (اللغة العربية، واللغات والترجمة، والعلوم، والشريعة، والعلوم الاجتماعية، وعلوم الحاسب، والهندسة، وأصول الدين، والإعلام، والأعمال، والطب، والكلية التطبيقية).