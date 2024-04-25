"‏جامعة الإمام" تطرح وظائف أكاديمية لشغلها بنظام نقل الخدمات أو التعاقد

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن رغبتها في شغل عددٍ من الوظائف الأكاديمية، عن طريق نقل الخدمات أو التعاقد، لمن يرغب وتنطبق عليه الشروط.
وتفصيلاً، جاءت الفرص في المعهد العالي للقضاء، وكليات : (اللغة العربية، واللغات والترجمة، والعلوم، والشريعة، والعلوم الاجتماعية، وعلوم الحاسب، والهندسة، وأصول الدين، والإعلام، والأعمال، والطب، والكلية التطبيقية).
وأوضحت "الجامعة" أنه يمكن للراغبين التقديم على أي من هذه الوظائف بدءًا من تاريخ 18 / 10 / 1445هـ، وحتى نهاية يوم السبت الموافق 25 /10 / 1445هـ، وذلك عبر بوابة التقديم الإلكتروني عبر الرابط التالي: