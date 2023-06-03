"الداخلية" تفتح باب القبول للمديرية العامة للأمن العام على رتبة "جندي" للكادر النسائي

أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويُفضَّل مَن لديها مؤهل أعلى، وأن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك مَن نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج السعودية، وأن تكون حسنة السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم، وألا تكون سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أُنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول، ومعادلة الشهادات الصادرة من خارج السعودية من وزارة التعليم مع التصديق عليها.