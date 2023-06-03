"الداخلية" تفتح باب القبول للمديرية العامة للأمن العام على رتبة "جندي" للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) للكادر النسائي، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 14/ 11/ 1444هـ حتى يوم الخميس الموافق 19/ 11/ 1444هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.
وأوضحت الدارة أنه يجب أن تتوافر في المتقدمات شروط التعيين الآتية:
أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويُفضَّل مَن لديها مؤهل أعلى، وأن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك مَن نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج السعودية، وأن تكون حسنة السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم، وألا تكون سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أُنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول، ومعادلة الشهادات الصادرة من خارج السعودية من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
وشددت على أن تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة، لافتة إلى أنه سوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة، ومبينة أنه على المتقدمة الدخول على منصة "مؤهل" بوزارة التعليم، وتحديث بيانات المؤهل العلمي عبر الرابط الآتي: https://jameah.moe.gov.sa.