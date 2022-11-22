٢٠٠ فرصة وظيفية في ملتقى توظيف تقنية البنات بالرياض

ويهدف الملتقى إلى توفير فرصة للخريجين والخريجات لإجراء مقابلات شخصية مع جهة التوظيف بشكل مباشر. كما من المزمع استكمال الملتقى يوم الخميس القادم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الكلية التقنية للبنات بالرياض و المجموعة تتناول توفير فرص وظيفية ملائمة لتخصصات الخريجين والخريجات.