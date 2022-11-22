٢٠٠ فرصة وظيفية في ملتقى توظيف تقنية البنات بالرياض

انطلق اليوم ملتقى التوظيف بالكلية التقنية للبنات بالرياض والذي ينظمه مكتب التنسيق الوظيفي بالكلية بالتعاون مع مجموعة اباريل والذي يوفر عدد ٢٠٠ فرصة وظيفية في تخصصات الحاسب الآلي والدعم الفني والإدارة المكتبية والتسويق والمحاسبة ويستهدف الخريجين والخريجات من الكليات التقنية للبنين والبنات بمنطقة الرياض.
ويهدف الملتقى إلى توفير فرصة للخريجين والخريجات لإجراء مقابلات شخصية مع جهة التوظيف بشكل مباشر. كما من المزمع استكمال الملتقى يوم الخميس القادم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الكلية التقنية للبنات بالرياض و المجموعة تتناول توفير فرص وظيفية ملائمة لتخصصات الخريجين والخريجات.
وأكدت عميدة الكلية أ.أسماء حكمي أن الدعم مستمر لكافة الجهود التي تستهدف عقد شراكات مع القطاع الخاص وإيجاد فرص وظيفية لخريجات الكلية بما يتلاءم وتخصصاتهن إضافة إلى التعريف بالشركات لدعم توظيف البنين استكمالاً لنهج القيادة الرشيدة في تمكين المرأة ومنحها فرصتها للمشاركة في ازدهار وطننا الحبيب بقيادته الحكيمة.