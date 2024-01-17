"أمانة الشرقية" تعلن توفرَ وظائف هندسية شاغرة للجنسين

وذكرت أمانة الشرقية أنه يشترط على المتقدم: أن يكون سعوديّ الجنسية، ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والسلوك، لافتة النظر إلى أنّه سيتم إجراء الامتحان والمقابلة الشخصية لمن اجتاز الامتحان لهذه الوظائف، وسيتمّ استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.