للرجال والنساء.. طرح وظائف تعاقدية شاغرة في ممثليات وبعثات المملكة بأمريكا

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة (رجال - نساء)، للعمل في ممثليات وبعثات المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت "الخارجية" أن الوظائف بمهام ومسميات: باحث، ووظيفة إدارية مساندة، ومترجم لغة إنجليزية، وسكرتير تنفيذي، وأخصائي علاقات عامة، ثم باحث قانوني، والعمل سيكون في: السفارة في واشنطن- الوفد الدائم في نيويورك - القنصليات العامة في (نيويورك وهيوستن ولوس أنجلوس).
واشترطت الوزارة في المتقدم إلى جانب الجدارة، أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الدرجة العلمية المطلوبة لشَغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي، بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، وإذا كان المؤهل من خارج المملكة تتم معادلته من الجهة المختصة.
وتتضمن الاشتراطات أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 6 في اختبار ILETS أو ما يعادلها في اختبار (TOFEL)، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، وأن يتعهد خطيًّا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
وحددت "الخارجية" اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 بداية للتقديم وحتى يوم الخميس 11 يناير 2024م، عبر الرابط.