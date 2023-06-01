"تقني تبوك" يطلق الموقع الإلكتروني للتسجيل بملتقى التوظيف 2023م

أطلقَت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة تبوك الموقع الإلكتروني لملتقى التوظيف: www.jtabuk.com.
ويتيح الموقع تسجيل الشركات ورواد الأعمال وتسجيل الباحثين والباحثات عن العمل من مخرجات التدريب التقني والمهني بتبوك، في أكثر من 1300 فرصة وظيفية وورش عمل لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل، تستهدف مخرجات المنشآت التدريبية بتبوك للبنين والبنات من كليات تقنية ومعاهد صناعية فيما يقارب أكثر من 30 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات.
وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة تبوك المهندس علي البلوي أن الملتقى، سيفتتح فعاليّاته يوم الثلاثاء القادم 17 ذي القعدة 1444 ويستمر ثلاثة أيام بمقر الكلية التقنية للبنين بتبوك والذي سيحقق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المتميزة، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.