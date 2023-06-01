"تقني تبوك" يطلق الموقع الإلكتروني للتسجيل بملتقى التوظيف 2023م

ويتيح الموقع تسجيل الشركات ورواد الأعمال وتسجيل الباحثين والباحثات عن العمل من مخرجات التدريب التقني والمهني بتبوك، في أكثر من 1300 فرصة وظيفية وورش عمل لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل، تستهدف مخرجات المنشآت التدريبية بتبوك للبنين والبنات من كليات تقنية ومعاهد صناعية فيما يقارب أكثر من 30 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات.