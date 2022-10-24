"سعود الصحية" تطرح 20 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فيما أعلى

وشملت الوظائف المتاحة: مشغل رسومات أول، مساعد إداري ثالث، داعم فني ثاني، أخصائي استقطاب مواهب ثالث، منسق أول الدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث، مساعد إداري ثالث، مسؤول بطاقات الموظفين ثاني، موظف مراقبة المفاتيح، مساعد أبحاث أول، منسق إداري، إحصائي ثاني، مشغل رسومات ثاني، عالم أبحاث أول، مهندس معماري، مهندس المرافق والصيانة، محلل برامج، ووظائف أخرى.