"جامعة جازان" تعلن عن توفر وظائف صحية للتعاقد على بند التشغيل الذاتي

وبيّن "محرق" أن على المتقدمين الالتزام بالشروط والضوابط الواردة في الإعلان؛ منها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وتوافر وثيقة التخرج موضّح فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وإرفاق السجل الأكاديمي، وإرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع مفاتيح المعدل للحاصلين على المؤهلات من الخارج، وتوافر بطاقة التصنيف والتسجيل المهني سارية المفعول، وأن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا، وألا يقل تقدير المتقدم عن جيد في مرحلتي الدبلوم- والبكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية، وإرفاق شهادة التأمينات، ومشهد خبرة لمن لديهم خبرات سابقة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، ووجوب تحديد الوظيفة المتقدم لها، ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واحدة من الوظائف الواردة في الإعلان.