"الصحة" تعلن وظائف لحاملي البكالوريوس في هذين التخصصين

أعلنت وزارة الصحة استقبال طلبات التوظيف لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي (العلاج التنفسي - الأطراف الاصطناعية).
وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحاً لخريجي هذين التخصصين ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 1443/12/21هـ إلى يوم الأحد الموافق 1443/12/25هـ، عبر بوابة التوظيف بالوزارة.
وحول الشروط المطلوبة قالت الوزارة:
-وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
-الحاصلون على المؤهلات الخارجية يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
-شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
-شهادة (برنت التأمينات)، ومشهد من صاحب العمل لمَنْ لديهم خبرات.