"الصحة" تعلن وظائف لحاملي البكالوريوس في هذين التخصصين

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحاً لخريجي هذين التخصصين ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 1443/12/21هـ إلى يوم الأحد الموافق 1443/12/25هـ، عبر بوابة التوظيف بالوزارة.