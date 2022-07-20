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"الصحة" تعلن وظائف لحاملي البكالوريوس في هذين التخصصين

التقديم يبدأ اليوم وينتهي الأحد المقبل عبر بوابة التوظيف بالوزارة
"الصحة" تعلن وظائف لحاملي البكالوريوس في هذين التخصصين
سبق
سبق

أعلنت وزارة الصحة استقبال طلبات التوظيف لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي (العلاج التنفسي - الأطراف الاصطناعية).

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحاً لخريجي هذين التخصصين ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 1443/12/21هـ إلى يوم الأحد الموافق 1443/12/25هـ، عبر بوابة التوظيف بالوزارة.

وحول الشروط المطلوبة قالت الوزارة:

-وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

-الحاصلون على المؤهلات الخارجية يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

-شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

-شهادة (برنت التأمينات)، ومشهد من صاحب العمل لمَنْ لديهم خبرات.

وزارة الصحة
العلاج التنفسي
الأطراف الاصطناعية

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