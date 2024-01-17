وظائف بيطرية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي بجامعة القصيم.. هذه الشروط

وحدّدت الجامعةُ الشروطَ الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف؛ وهي: أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، وألّا يقلّ المؤهّل العلمي لوظائف استشاري الطب البيطري عن الدكتوراه في مجالات الطب البيطري، وألّا يقلّ المؤهل العلمي لوظائف الطبيب البيطري عن مؤهل البكالوريوس في مجالات الطب البيطري، كما تشترط الجامعة ألا يقلّ عدد سنوات الخبرة لشغل وظيفة استشاري طبيب بيطري عن خمس سنوات بعد المؤهل في مجال التخصص للوظيفة المتقدم عليها، وألّا يقلّ عدد سنوات الخبرة لشغل وظيفة طبيب بيطري عن ثلاث سنوات بعد المؤهل في مجال التخصص للوظيفة المتقدم عليها.