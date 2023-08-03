جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن توافر وظائف للجنسين

وبيّن اليوسف أن آلية التقديم على الوظائف الصحية تتم بالدخول على موقع الجامعة الإلكتروني والاطلاع أولًا على قائمة الوظائف المتوفرة، وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة، يتم تعبئة النموذج المخصص، مع التأكيد أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًّا، وأن أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف تؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًّا.