"رئاسة الحرمين" تعلن عن وظائف مؤقتة خلال شهر رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية- عن توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات، للعمل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.
وأوضحت الإدارة أن التقديم على هذه الوظائف سيبدأ يوم غد الأحد الموافق 14/ 7/ 1444هـ، ويستمر لمدة 3 أيام.
وأشارت إلى أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم "سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس عمل آخر، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يُحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية".
وسوف يتاح رابط التقديم يوم الأحد بموقع الرئاسة.