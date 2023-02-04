"رئاسة الحرمين" تعلن عن وظائف مؤقتة خلال شهر رمضان

وأشارت إلى أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم "سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس عمل آخر، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يُحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية".