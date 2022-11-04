اعتبارًا من الثلاثاء.. التقديم على وظائف دبلوماسية "للرجال والنساء" بالخارجية

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة بمسمى "ملحق" للرجال والنساء، حيث ترغب في شغلها بالكوادر الوطنية من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
وتشمل التخصصات المطروحة، تخصصات العلوم السياسية، دراسات دبلوماسية، دراسات مستقبلية، علاقات دولية، اقتصاد، إدارة أعمال، إعلام، بالإضافة إلى تخصص الأمن الدولي.
وأكدت "الخارجية" أن الجدارة هي الأساس لشغل أي من هذه الوظائف المطروحة، ويشترط في المتقدم أن يكون سعودي الأصل وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من خدمة الدولة، وأن يكون غير متزوج أو متزوجة من غير الجنسية السعودية، وأن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر، ويتعهد خطياً بالعمل خارج المملكة.
وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد)، مع شرط إجادة اللغة الإنجليزية.
وأضافت أن التقديم سيكون متاحاً من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية للوزارة على الرابط (jobs.mofa.gov.sa)، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 8/ 11/2022 حتى الخميس 10/11/2022م والحرص على إرفاق المستندات المطلوبة، علماً أن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين ستحدد من خلال رسائل (SMS) أو البريد الإلكتروني.