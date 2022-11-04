اعتبارًا من الثلاثاء.. التقديم على وظائف دبلوماسية "للرجال والنساء" بالخارجية

وأكدت "الخارجية" أن الجدارة هي الأساس لشغل أي من هذه الوظائف المطروحة، ويشترط في المتقدم أن يكون سعودي الأصل وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من خدمة الدولة، وأن يكون غير متزوج أو متزوجة من غير الجنسية السعودية، وأن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر، ويتعهد خطياً بالعمل خارج المملكة.